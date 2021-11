Video – La Ternana promuove i comuni del territorio: il ‘viaggio’

Condividi questo articolo su

















‘Un unico territorio, un’unica maglia’. Questo il messaggio lanciato dalla Ternana per il video realizzato tra alcuni territori della provincia: da Polino a Fabro, passando per Terni e la Valnerina con la terza maglia – dove sono riportati tutti i nomi dei 33 comuni – in bella mostra. La direzione artistica è di Gloria Panfili, le riprese di Federico Ajelli e il montaggio di Sofia Puppo. La clip è stata pubblicata sui profili social rossoverdi nella mattinata di venerdì.