‘Giornata mondiale prematurità’: la clip dell’ospedale di Terni

Condividi questo articolo su

















Una serie di immagini – raccolte in una clip – inviate dalle famiglie per ricordare alcuni momenti dei piccoli che hanno trascoso i primi giorni della loro vita nella Terapia intensiva neonatale di Terni. L’iniziativa – quest’anno non è possibile festeggiare a causa delle normative anti Covid – è della stuttura di pediatria neonatologia Tin del ‘Santa Maria’ in occasione della ‘Giornata mondiale della prematurità’.

Dedizione ed impegno

«Nell’azienda ospedaliera – viene ricordato – di Terni nascono circa 1.100 neonati all’anno e circa il 15-20% sono prematuri (cioè vengono alla luce prima della 37esima settimana di gestazione) e vengono ricoverati presso la terapia intensiva neonatale». La direttrice della struttura è la dottoressa Federica Celi: «I nostri medici e infermieri salutano i piccoli alla dimissione, ma continuano a mantenere con loro un legame affettivo che dura nel tempo. E la dedizione, la passione, l’impegno e la professionalità che tutti gli operatori sanitari della Tin di Terni mettono nel loro lavoro è testimoniata da queste immagini che i genitori ci hanno inviato per festeggiare con noi i traguardi raggiunti dai loro piccoli forti lottatori».

Ternana in campo

La società di via della Bardesca ha aderito all’iniziativa di sensibilizzazione e per rinnovare simbolicamente la vicinanza all’ospedale di Terni – in particolar modo alla pediatria/neonatologia – dal pomeriggio di martedì accenderà lo stemma della società posizionato in curva San Martino. Nel contempo la squadra ha posizionato lo striscione di ringraziamento per gli operatori sanitari vicino l’ingresso del nosocomio cittadino.