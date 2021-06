Robert Downey Jr. e la «lovely Umbria»

Condividi questo articolo su

















«Ciao, buonanotte from the lovely Umbria». Pochi secondi in un live con FootPrint Coalition, fondazione creata da lui stesso che si occupa della difesa dell’ambiente: tanti ne sono bastati all’attore e produttore cinematografico statunitense Robert Downey Jr. – noto in particolar modo per i suoi ruoli in Iron Man, The Avengers e Sherlock Holmes – per far mandare l’Umbria in tendenza su Twitter. È stato protagonista venerdì sera con ‘Fridays with FootPrint’: in avvio di diretta ha comunicato ai fan di essere nella nostra regione, scatenando la curiosità dei fan italiani che lo stavano seguendo. Il video è stato pubblicato da Cristiana Quaranta.