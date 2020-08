Ternana, Partipilo: «Profilo basso e altra mentalità» – Video

Condividi questo articolo su

















Siamo a poco più di un mese – sempre che non ci sia uno slittamento – dall’inizio del campionato 2020-2021 per la serie C e martedì mattina Anthony Partipilo, vincitore del ‘premio Facco’ per il gol più bello della scorsa stagione, ha parlato delle sue sensazioni dopo i primi giorni di allenamento con il neo tecnico Cristiano Lucarelli.

Profilo basso

Il 25enne si è detto contento di aver ricevuto il premio lo scorso anno, mentre a livello di squadra «siamo ancora rammaricati per come è terminata la stagione, non lo meritavano. Ripartiamo dalla prestazione di Bari con altra mentalità e la voglia di rivalsa per vincere da subito il campionato. Stiamo lavorando bene e il fatto che la maggior parte del gruppo è lo stesso dell’annata 2019-2020 è una cosa positiva. Partiamo con profilo basso e sacrificio: dobbiamo essere protagonisti e ci toglieremo soddisfazioni». Attesa per il girone: «Sono abituato a fare il C, mi esalta. Al di là di questo ognuno vale l’altro: se dovessimo essere inseriti ancora nel C sarà più faticoso perché si sono aggiunte – ha concluso – altre squadre blasonate».

L’asta benefica

Da giovedì e fino al 10 settembre sulla pagina facebook della società ci saranno le coordinate per partecipare ad un’asta benefica in favore del reparto di pediatria del ‘Santa Maria’ di Terni. «Saranno messe in vendita, con base d’asta di 50 euro l’una, le maglie indossate dai rossoverdi nella finale di coppa Italia di Serie C disputata a Cesena contro la Juventus Under 23. Per formulare la propria offerta sarà necessario scrivere sotto al post la cifra ed il nome del calciatore per il quale si intende partecipare; il ricavato sarà interamente utilizzato per acquistare una lampada scialitica da donare, come anticipato, al reparto di pediatria dell’ospedale cittadino. Non siamo stati bravi e fortunati, come squadra, a vincere la coppa, ora tutti insieme, con la vendita delle maglie personalizzate, possiamo contribuire a fare una cosa utile per la nostra città».