Un’opera simbolica per ricordare le conquiste della legge 180 che richiama alla scultura ‘Marco Cavallo’, realizzata nel 1973 all’interno del manicomio di Trieste su idea – tra gli altri – del fratello di Franco Basaglia, Dino. Un regalo da parte dell’Actl in occasione degli eventi per i 40 anni della coop: sabato mattina al parco ‘La Passeggiata’ c’è stata l’iniziativa di presentazione. Sul posto anche l’artista che ci sta lavorando, il giovane Andrea Gandini.

LA COOP ACTL COMPIE 40 ANNI: EVENTI IN SERIE. LA SCULTURA