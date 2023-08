Terni, la ‘nuova’ viale Brin con la pista ciclopedonale da mezzo milione di euro

Condividi questo articolo su

















Proseguono i lavori a Terni per la realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento tra la stazione ferroviaria e vocabolo Pentima, a Terni. In azione da mesi c’è la Giacchini di Stroncone per un importo contrattuale da 488 mila euro: si è a buon punto per ciò che concerne viale Brin, l’area più complessa del percorso per via della presenza dell’acciaieria e dei parcheggi ai lati. «Finalmente con l’intervento si andranno a regolarizzare le aree di sosta su tutta la via, diversi non erano a norma», spiegò il 9 marzo in I commissione il Rup Federico Nannurelli. Saranno poi interessate via Breda, via Fratelli Rosselli, via Bezzecca, viale Curio Dentato, piazzale Bosco e via Marco Claudio.

APRILE 2023, LA NOTIFICA DI CANTIERE: SI PARTE

MARZO 2023, IL CONFRONTO IN COMMISSIONE: SI CAMBIA PER POSTI AUTO E PARCHEGGI