Treno deragliato fra Terni e Spoleto: «Così abbiamo aiutato i passeggeri»

Daniele Nocelli e Pierluigi Torchio. Sono loro i macchinisti che lunedì mattina, in piazza Dante a Terni, hanno ricevuto un riconoscimento da parte della Filt Cgil dell’Umbria per «l’alto profilo umano e professionale dimostrato» in occasione del deragliamento del treno fra Terni e Spoleto dello scorso 7 gennaio. L’incidente avvenne a causa di una frana non lontano da Giuncano. «Non ci sono stati feriti ed è la cosa più importante», hanno ricordato nel raccontare l’esperienza di sei mesi fa.