Viene in Italia e spaccia cocaina: 25enne arrestato

«Scusate ma dovevo aiutare mio fratello». Si è giustificato così ai carabinieri della stazione di Valfabbrica un 25enne sorpreso con cinque buste di cocaina nascoste sotto il piantone dello sterzo dell’auto: il giovane, di nazionalità albanese, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio.

Nei guai

Il 25enne era arrivato in Italia per mantenere il fratello finito ai domiciliari per violazioni simili. Dopo giorni di avvistamenti e pedinamenti i militari sono entrati in azione per bloccare il pusher: venerdì c’è stata la convalida e la successiva espulsione dal territorio italiano.