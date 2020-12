Vigili del fuoco Terni, tanti interventi anche legati alla pandemia

Il 4 dicembre ricorre la festività di Santa Barbara e mai come quest’anno i vigili del fuoco si sono affidati alla loro Santa protettrice per superare nuovi e difficili momenti. Ed è proprio a causa dell’emergenza Covid-19 che quest’anno i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, come tutti i loro colleghi italiani, festeggeranno in maniera sobria e contenuta, nel rispetto delle normative anti Covid-19 e delle indicazioni fornite dal capo del Corpo.

Le cerimonie

La ricorrenza sarà celebrata solo con un rito religioso presso il duomo di Terni dal vescovo Giuseppe Piemontese, in forma ristretta, alla presenza del comandante Provinciale Giancarlo Cuglietta, del prefetto di Terni Emilio Dario Sensi, del sindaco Leonardo Latini e del comandante del polo di mantenimento armi leggere Vincenzo Sanfilippo, con una ristretta delegazione ed una piccola rappresentanza dell’associazione nazionale vigili del fuoco. Sarà presente inoltre un picchetto d’onore composto dai ragazzi dell’89° corso allievi vigili del fuoco che stanno effettuando il periodo di formazione presso il centro formazione territoriale di Terni. Nella sede centrale sarà prevista una cerimonia per l’alzabandiera e la deposizione di una corona al monumento ai caduti in servizio.

Tanti interventi, anche legati alla pandemia

Quest’anno i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni hanno effettuato fino ad oggi circa 4.500 interventi per soccorso tecnico urgente. Varie come sempre le tipologie d’intervento che vanno dagli incendi agli incidenti stradali, verifiche, disinfestazioni imenotteri, soccorsi a persona e ricerca persone scomparse o disperse. Capitolo a parte, e nota dolente di questo 2020, i numerosi interventi nell’ambito delle attività di protezione civile per l’emergenza pandemica. Molte sono state infatti le situazioni in cui i vigili del fucoo si sono adoperati a tutela della popolazione per la sanificazione di strutture pubbliche, uffici amministrativi e militari, strade e parchi pubblici in tutta la provincia. La formazione professionale e la capacità di adattarsi ad ogni emergenza, hanno fatto sì che anche a questa nuova sfida i vigili del fuoco abbiano saputo rispondere prontamente come sempre con dedizione, capacità e tanto cuore.