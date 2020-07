Villalago, avvelenato un cane da tartufi: «Fate attenzione»

Giovedì mattina stava andando a tartufi con il proprio cane, uno springer di 5 anni e mezzo, quando l’animale ha ingerito o semplicemente leccato qualcosa che si trovava in terra e si è sentito male. Avvelenato, secondo il padrone ed anche il veterinario che sta cercando di salvare l’animale. Il fatto è accaduto nella zona di Villalago – fra Arrone e Piediluco – e desta un certo allarme. Anche per questo il proprietario del cane lancia l’appello: «Non sappiamo ancora di che tipo di veleno si tratti, se lumachicida o altro, ma voglio che tutti stiano in guardia, se dovessero trovarsi in quella zona, per evitare che altri cani subiscano le stesse conseguenze, causate da gesti che si può definire criminali».

