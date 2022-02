Violento incendio a ridosso del polo chimico di Terni: residenti evacuati

Un incendio tanto rapido quanto violento ed esteso. È quello che da poco prima delle ore 18 di lunedì ha coinvolto l’azienda di autotrasporti Medei, in strada di Sabbione a Terni. Le fiamme, alte diversi metri, hanno interessato infrastrutture, materiali – plastica, legno, vetro -, aree di stoccaggio, magazzini. Un lavoro estramente complesso quello dei vigili del fuoco – di Terni ma giunti anche da Perugia, Rieti e Viterbo -, reso ancora più difficile dalle condizioni logistiche, dal fumo denso e dalle temperature elevatissime, dal vento che ha fatto ‘camminare’ il fuoco e che – forse l’unico aspetto positivo – ha parzialmente evitato che fumo, ceneri ed emissioni invadessero l’aria della Conca.

Indagini doverose

Oltre al personale del 115 – compreso il Posto di comando avanzato e il Nucleo NBCR – sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri – compresi quelli forestali -, la polizia Locale, Protezione civile, Usl Umbria 2 e Arpa. Ancora da comprendere causa e portata del disastro, ma ora – alla serata di lunedì – la priorità è quella di venire a capo delle fiamme. Scontate le indagini da parte dell’autorità giudiziari che dovranno fare piena luce su tutti gli aspetti, danni e conseguenze ambientali.

Residenti evacuati

Nei momenti immediatamente successivi il divampare dell’incendio, le forze dell’ordine e la Protezione civile hanno provveduto ad evacuare alcune abitazioni, struttrure commerciali ed uffici che si trovano in strada di Sabbione. Provvedimento che, come detto, ha interessato anche alcune case poste a pochi metri dall’area devastata dal fuoco. Per una persona disabile, non deambulante, si è reso necessario anche l’intervento del 118 per consentirle di lasciare la casa.

Ancora fiamme, danni e problemi

Il disastro fa seguito all’incendio, importante ma meno esteso, che lo scorso 20 febbraio ha colpito l’azienda Ferrocart di via Vanzetti. Appena otto giorni dopo, la città si ritrova a dover fare di nuovo i conti con una situazione pesante, fatta di danni, paura, sconforto per la frequenza e la dimensioni di dell’accaduto.

GUARDA I VIDEO DELL’INCENDIO DI STRADA DI SABBIONE

Il sindaco Latini: «Valutiamo il da farsi».



«Sto seguendo – le parole in consiglio comunale del sindaco Leonardo Latini – la vicenda insieme a tutti gli assessori che hanno competenze specifiche, al momento posso dire che stiamo valutando eventuali atti amministrativi, una valutazione che sarà presa alla luce dei rapporti che provengono dall’area interessata all’incendio. Siamo in stretto collegamento con la Prefettura, sul luogo è intervenuta l’Arpa. Per quello che al momento sappiamo l’incendio interessa il piazzale di una ditta di trasporti, sta bruciando del legname e in misura minore materiale plastico. Il vento sta rendendo complicate le operazioni di spegnimento. Non mi risulta nessuna operazione di evacuazione in atto».

M5S: «Stop speculazioni e congetture»

Nuovo incendio e ulteriori polemiche: «Il quarto rogo in due anni, il secondo in dieci giorni. Cittadini evacuati – il commento del gruppo M5S – dalle loro case, lavoratori che hanno dovuto abbandonare il posto di lavoro per mettersi in sicurezza. Se qualcuno ha ancora dei dubbi sull’inadeguatezza di questa giunta è ora che se lo tolga. Non siamo disposti ad accettare ulteriori speculazioni e congetture. Di fronte a questo ennesimo disastro ambientale e all’incapacità di dare risposte non c’è da fare polemiche inutili, c’è solo da chiedere con fermezza e una volta per tutte le dimissioni del sindaco e della sua giunta. A Terni ormai la situazione ambientale è allo sbando. Non è possibile assistere passivamente a un rogo alla settimana. I polmoni dei ternani e la loro salute non possono essere in balia dell’approssimazione messa in campo durante questa legislatura. I giornali dicono che è stato necessario l’arrivo da Perugia del carro schiuma. Quindi nemmeno questo strumento è mai stato presente in una città che ha le attività che ha? Tutto questo mentre aspettiamo ancora i dati sulle diossine sprigionate dopo il rogo della Ferrocart. Come forze di opposizione siamo stati etichettati dalla vicesindaca con delega all’ambiente come sadici, solo per aver avuto il coraggio di dire che quello che sta accadendo a Terni non ha nulla di normale. Purtroppo a non amare la nostra città è chi non si accorge della gravità della situazione, dei drammi che colpiscono intere famiglie. Non è normale che Terni si stia trasformando in un inceneritore diffuso dove i roghi si susseguono in modo inquietante ed incontrollato a cadenza settimanale. Il sindaco e la sua giunta se ne devono andare». Per Alessandro Gentiletti (Senso Civico) «resta un fatto inquietante e angosciante, visto l’incendio di dieci giorni fa, ma è cosa diversa. Ritengo doveroso sottolinearlo e cosi chiarire perché rivendico le contestazioni politiche fatte al comune dieci giorni fa e ritengo premature quelle di oggi. È giusto che siano verificate le cause che lo hanno generato. È giusto che sul territorio ci sia massima allerta e attenzione. Come fatto in consiglio così ora ho sollecitato nuovamente il sindaco ad intervenire con una ordinanza in via cautelare e preventiva, decisione che io avrei preso , dopo aver informato rapidamente le altre istituzioni coinvolte. Capisco l’ansia di tante famiglie e lavoratori che mi stanno scrivendo e mi auguro il sindaco proceda con la celerità che mi ha garantito. All’azienda coinvolta, ai suoi lavoratori, così come a tutte le aziende limitrofe, ai loro lavoratori e a tutti i cittadini, la mia vicinanza».