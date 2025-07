Un uomo italiano residente a Terni è stato arrestato a Torino, dove è stato rintracciato dagli investigatori della squadra Mobile del capoluogo piemontese. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita su richiesta della procura della Repubblica di Terni, che ha coordinato l’indagine condotta dalla squadra Mobile ternana.

L’uomo è accusato di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia ai danni di una donna con cui aveva una relazione sentimentale. Secondo quanto emerso dalle indagini, avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima, l’indagato l’avrebbe minacciata ripetutamente di morte, vessata psicologicamente e fisicamente, arrivando in più occasioni a colpirla e a commettere atti di violenza sessuale.

Le attività investigative hanno portato alla raccolta di gravi indizi di colpevolezza a suo carico, sufficienti per disporre la misura restrittiva in attesa del prosieguo del procedimento. Si ricorda che l’indagine è nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.