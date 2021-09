‘Vista in salute’, check gratuiti in piazza a Perugia e Terni

Riparte in Umbria la campagna nazionale di prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico ‘Vista in Salute’ dopo lo stop imposto dalla pandemia. Due tappe previste: giovedì 2 e venerdì 3 settembre a Perugia in piazza IV° Novembre, sabato 4 e domenica 5 in piazza della Repubblica a Terni.

Visite gratuite per over 40

Il progetto è promosso ed organizzato da Iapb Italia Onlus ed è sostenuto dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Terni e Perugia. Ci sarà una struttura mobile dove si potranno effettuare le visite dalle 11 (nel capoluogo). A Terni invece sarà possibile dalle 10 alle 18 recandosi nel truck mobile: si tratta di una struttura ambulatoriale mobile dotata di più postazioni, in cui poter effettuare gratuitamente controlli oculistici ad alta tecnologia su retina e nervo ottico e un check-up. «70 controlli oculistici giornalieri gratuiti e non invasivi riservati a persone dai 40 anni in su. Gli esami oculistici previsti – viene evidenziato – sono finalizzati all’individuazione precoce delle principali malattie della retina e del nervo ottico. Per usufruire delle visite, disponibili fino a esaurimento posti, le persone interessate dovranno ritirare il numero di prenotazione direttamente in loco, presso l’unità mobile».

Evitare le code

Per evitare le file basterà – l’avviso – «recarsi sul posto, ritirare il numero, lasciare il proprio nome e numero di cellulare, per essere richiamati 10 minuti prima della visita. I numeri per l’accesso alle visite saranno distribuiti alle 10 per la mattina e alle 15 per il pomeriggio. Poi si passa agli esami diagnostici veri e propri (da non intendersi come sostitutivi di una visita oculistica completa), mirati principalmente alla ricerca del glaucoma, della retinopatia diabetica e delle maculopatie». Per ulteriori info c’è il portale vistainsalute.it.