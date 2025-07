Nuove energie, visione condivisa e un legame profondo con il territorio: la Polisportiva Ternana Calcio apre un nuovo capitolo della sua storia. Lunedì 14 luglio, al San Valentino Sporting Club, si è tenuta la presentazione ufficiale del nuovo assetto societario, alla presenza di dirigenti, istituzioni e rappresentanti del mondo sportivo locale. Un momento importante per annunciare la direzione intrapresa e rilanciare le ambizioni del club, che punta a coniugare risultati sportivi, crescita giovanile e inclusione sociale.

A fare gli onori di casa è stato il presidente Maurizio Sciarrini, anima e motore del progetto, che ha illustrato i punti cardine della nuova stagione: «È un inizio particolare – ha dichiarato – perché vogliamo puntare più in alto senza snaturare la nostra identità. Il nostro obiettivo resta quello di valorizzare i ragazzi del vivaio: molti di loro faranno parte della prima squadra. Il campionato di Prima Categoria è stimolante, ma non ci spaventa. Abbiamo scelto atleti e dirigenti non solo per la competenza, ma anche per i valori umani. Per noi questo conta quanto un gol».

Una delle principali novità annunciate riguarda il ritorno dell’attività calcistica nel comune di Stroncone. «È un’idea che coltivavamo da tempo, prima ancora del Covid», ha aggiunto Sciarrini. «Con il supporto dell’amministrazione comunale, restituiremo al territorio un campo moderno e funzionale. Le attività dagli esordienti alla prima squadra si svolgeranno lì, mentre il settore di base resterà al San Valentino».

Un ritorno accolto con entusiasmo anche dal sindaco di Stroncone, Giuseppe Malvetani, presente alla conferenza: «È un sogno che si realizza. Sei anni fa ci siamo impegnati per ridare vita a un impianto dimenticato. Oggi, quel campo è uno dei migliori della provincia. Sarà un luogo di sport, ma anche di socialità e sviluppo per tutta la comunità».

A comporre il nuovo organigramma, oltre a Sciarrini, ci sono: Fabio Censi (direttore generale), Simone Perotti (coordinatore operativo), Stefano Papa (direttore tecnico), Antonio Fusco (responsabile area tecnica e club manager), e Saverio Giachetti (direttore sportivo del settore giovanile).

Fabio Censi, figura di spicco nel panorama calcistico regionale, ha raccontato l’origine del progetto: «Nasce tutto dalla voglia di cinque amici di fare qualcosa di bello e autentico. Mi ha convinto la passione di Stefano Papa, uno dei migliori tecnici umbri, e di Antonio Fusco, uomo competente e diretto. Con Simone Perotti completiamo un team coeso, che guarda lontano».

Simone Perotti ha rafforzato il concetto: «L’obiettivo non è solo sportivo. Vogliamo creare un filo diretto tra scuola calcio e prima squadra, puntando su una crescita tecnica ma soprattutto etica. Il calcio deve tornare a essere strumento educativo, non solo agonistico».

A salutare il nuovo assetto anche Fabio Moscatelli, vicepresidente del Coni Umbria: «Quella di Sciarrini è una visione concreta, capace di lasciare un segno. La Polisportiva Ternana è diventata un riferimento non solo sportivo, ma sociale. Il ritorno a Stroncone è un segnale forte di radicamento e sviluppo». Presente anche Moreno Rosati, delegato provinciale del Coni: «Questa è una delle realtà più virtuose del nostro territorio. Oltre ai risultati, qui si costruisce comunità, si formano persone. È questo il vero spirito dello sport».

Il nuovo corso della Polisportiva Ternana Calcio è pronto a partire con idee chiare, radici solide e una direzione condivisa. «Il nostro compito – ha concluso Stefano Papa – è accompagnare i ragazzi in un percorso che li faccia crescere, dentro e fuori dal campo». Sulla stessa linea anche Antonio Fusco: «Siamo un gruppo motivato, pronto a fare bene. In bocca al lupo a tutti. Evviva la Polisportiva Ternana». Una stagione alle porte, tra passione, ambizione e spirito di squadra. Con i giovani sempre al centro.