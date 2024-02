World’s Best Hospitals: Perugia sale (da 43° a 39°) e Terni scende (da 97° a 108°)

L’azienda ospedaliera ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia che passa dal 43° posto del 2023 al 39° (+4) del 2024. Il ‘Santa Maria’ di Terni che scende dalla 97° del 2023 alla 108° (-11) del 2024. Questo l’esito, relativo ai due principali ospedali dell’Umbria, del lavoro condotto dal settimanale americano Newsweek sulle strutture sanitarie di 30 Paesi, attraverso la classifica annuale denominata ‘World’s Best Hospitals’. In Italia sono stati esaminati 130 ospedali su alcuni parametri come il livello e la qualità di cure, ricerca e trattamenti. Il punteggio si basa su un sondaggio online di oltre 85 mila esperti sanitari e su dati pubblici provenienti da sondaggi sui pazienti post-ricovero, sulla loro soddisfazione generale. Il punteggio prende in considerazione anche aspetti come l’igiene e il rapporto paziente/medico.

CLASSIFICHE OSPEDALI ITALIANI NEWSWEEK: 2023 – 2024

Il commento

L’ospedale di Perugia era già salito dal 48° al 43° posto fra il 2022 e il 2023. Piuttosto soddisfatto il direttore generale Giuseppe De Filippis: «Il trend di crescita di questi ultimi anni – afferma – è frutto di una pianificazione strutturata e del grande lavoro di squadra messo in campo ogni giorno da tutti i dipendenti. Ringrazio il nostro personale per la professionalità e il senso di appartenenza che dimostrano di avere nei confronti di questa azienda». Il ‘Santa Maria’ di Terni era 106° nel 2022, era salito al 97° posto nel 2023 ed ora ha perso di nuovo posizioni scendendo al 108° posto.