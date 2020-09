Ztl Perugia, modifica in due varchi per accesso alle scuole

Una modifica di poco più di un mese per agevolare l’accesso alle scuole all’interno della Ztl a Perugia. Riguarda due varchi, Porta Santa Susanna e via Battisti, ed è in vigore fino al 16 ottobre nei giorni feriali.

Gli orari

Il tutto in relazione alla chiusura per lavori della scala mobile che collega viale Pellini a via della Cupa e via dei Priori. Il divieto di transito e sosta sarà attivo da mezzanotte alle 7.30 e dalle 8.30 alle 12.30 dal varco di Porta Santa Susanna (via della Sposa), mentre da quello di via Battisti le fasce orarie sono 00-7.30 e 8.30-13.