Ztl Terni, immediata modifica del nuovo regolamento. Novità per diverse categorie

Nuovo regolamento della zona a traffico limitato, immediata modifica da parte del Comune. La proposta è del 26 febbraio e, di fatto, sarà l’unico atto politico-amministrativo ad essere discusso nel consiglio comunale di lunedì: di mezzo c’è l’aggiornamento delle mappe, correzioni orarie e anche l’aspetto dedicato alla commissione tecnica per le valutazioni del caso. Firmano l’assessore Marco Iapadre e il dirigente alla mobilità Claudio Bedini.

LE AGENZIE FUNEBRI FANNO CAMBIARE IL REGOLAMENTO

Refusi, inesattezze e commissione per i permessi

Perché si rimette mano ad un regolamento approvato non più tardi di due mesi fa? Ci sono stati degli approfondimenti con tanto di sopralluoghi da parte degli uffici tecnici e la conseguenza è stata la necessità di aggiornare le tre mappe (Ztl, aree pedonali ed aree interdette). In più si parla di correzione di refusi/inesattezze del regolamento e modifiche non sostanziali per renderlo «coerente con alcune problematiche sorte o sollevate dagli addetti al rilascio ed al sistema gestionale». D’altronde c’è da muoversi con la perimetrazione. Resa nota la composizione della commissione tecnica che si occuperà del rilascio dei permessi: spazio allo stesso Bedini (o suo delegato), la collega alla polizia Locale Gioconda Sassi, i funzionari con PO degli uffici mobilità e viabilità ed un esponente di Terni Reti. A chiudere il cerchio un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza. Saranno nominati lunedì.

LO SCONTRO SULLE TARIFFE

Le modifiche e le categorie coinvolte

Bene, ma in tutto ciò cosa cambia in sostanza rispetto al documento di fine 2023? Si parte dall’articolo 6, quello riguardante i residenti e domiciliati: «Il permesso consente in area pedonale la circolazione e la sosta solo per le operazioni di carico e scarico nelle fasce orarie 4-10 e 15-16». Ora la fascia pomeridiana diventa dalle 14 alle 16. Si passa poi all’articolo 11, i permessi per servizi vari con focus su agenti di commercio e trasporto preziosi: «Al posto di due sarà per tre giorni settimanali a scelta del richiedente con esclusione del sabato e della domenica». Poi l’articolo 12: «Per i transiti di pronto intervento, anziché a due, ogni ditta ha diritto a cinque giustificazioni di transito gratuite in ogni mese solare; ogni successiva è soggetta al pagamento di 10 euro». Novità anche per imprese, agenzie e ditte impegnate nel trasporto merci: «Consentito il transito in Ztl e in Ap nella fascia oraria 4-10 e 14-16 con possibilità di fermata per carico e scarico negli appositi stalli». Infine l’articolo 17: «Il permesso per prestazioni sanitarie è rilasciato anche alle cooperative e associazioni di assistenza a disabili e persone anziane per un massimo di due permessi, per veicoli di proprietà della cooperativa o associazione o veicoli in locazione alle stesse, adibiti al trasporto dei soggetti assistiti. Il suo rilascio è gratuito ed ha validità di 1 anno». Il responsabile del procedimento è l’architetto Walter Giammari.