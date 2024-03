Ztl Terni, modifiche regolamento: c’è il via libera. Confronto Bandecchi-Donzelli

di S.F.

Modifiche al regolamento Ztl a Terni, c’è il via libera in consiglio comunale a Terni. Senza alcuna novità per ciò che concerne medici e pediatri, principale tema di scontro rispetto all’ultima proposta della maggioranza: respinti gli emendamenti di FdI e dunque il documento passa senza ulteriori scossoni.

LO SCONTRO SU MEDICI, PEDIATRI E TARIFFE

Niente novità. Altro scontro



Sette gli emendamenti proposti: cinque a firma FdI, uno da FI e l’ultimo da AP, PD e M5S (quest’ultimo riguarda la mera nomina del consigliere di maggioranza e minoranza. In maggior parte per inserire una fascia oraria pomeridiana – focus sui corrieri, trasporto merci e commercio – non prevista allo stato attuale. Fatto sta che la partita principale riguardava i medici: chiesto di garantire il permesso a titolo gratuito con rinnovo annuale, così come previsto dall’articolo 17.1 per altri: parere di regolarità tecnico e contabile negativo perché, in sostanza, creerebbe disparità di trattamento. «Il sindaco – le parole dell’assessore Marco Iapadre sul tema – ha incontrato l’Ordine dei medici ed entrambe le parti sono soddisfatte nonostante abbiamo ribadito che il regolamento rimane in questo modo. Gli è stato spiegato tutto». In particolar modo il confronto ha coinvolto il numero uno Giuseppe Donzelli e il segretario Giacomo Giovannelli. «A noi risulta che intere categorie (il tema è emerso in commissione, si tratta di Fimmg e Fimp) hanno chiesto di essere audite, prendiamo atto che si procede senza ascoltare». Claudio Fiorelli (M5S) ha chiesto lumi sul tête-à-tête con Donzelli, chiedendo la presenza di Stefano Bandecchi in aula. Non sarà accontentato.

L’IMMEDIATA MODIFICA DEL NUOVO REGOLAMENTO: COSA CAMBIA

«Incomprensibile». Poi le nomine: Orsini e Presciuttini



Ad esporsi per FdI è Marco Cecconi: «Bocciato l’emendamento di FdI che garantiva ai medici ai pediatri ai medici dentisti agli odontotecnici la possibilità di accedere alla Ztl senza dover pagare ogni anno un incomprensibile gabella al comune di Terni. La sanità è un diritto sia fuori che dentro la Ztl per tutti i cittadini e non un potenziale introito per l’amministrazione al quale sottoporre le categorie». Per quel che concerne la commissione tecnica utile alla valutazione del rilascio dei permessi (di mezzo ci sono anche i dirigenti Claudio Bedini e Gioconda Sassi), sono stati nominati Valdimiro Orsini per la minoranza e Mirko Presciuttini per la maggioranza.

La fatturazione

A rispondere a Fiorelli ci ha pensato un collega, vale a dire Massimo Francucci di AP (presente anche lui all’incontro con l’Ordine dei medici): «Richiesto da tempo in merito alla tutela della saluta e dell’ambiente. Ma si è parlato anche dei permessi in zona Ztl: la loro richiesta pressante era quella di avere una fatturazione in tal senso. Il Comune si era già attivato e gli è stata data ampia assicurazione: le spese sostenute saranno regolarmente fatturate dall’ente». Storia finita? Vedremo. La sensazione è che si andrà avanti. A stretto giro, da quanto appreso, si dovrebbe esporre con una nota formale l’Ordine.