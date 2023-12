Zuccarini al vertice della conferenza dei sindaci della Usl 2

Con l’approvazione del regolamento e delle prime due delibere di nomina del presidente – eletto il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini – e dei componenti del consiglio di rappresentanza – lo stesso presidente Zuccarini e i sindaci di Terni Stefano Bandecchi, di Orvieto Roberta Tardani, di Trevi Ferdinando Gemma e di Montecastrilli Riccardo Aquilini – la conferenza dei sindaci della Usl Umbria 2, riunita il 20 dicembre nella sede municipale di palazzo Spada a Terni, è diventata pienamente operativa nelle sue funzioni di indirizzo e controllo dell’attività sanitaria e di partecipazione alla programmazione delle attività.

Scopi e finalità

«L’organismo di rappresentanza dei 54 Comuni del territorio dell’azienda Usl Umbria 2, che nel regolamento ha adottato il ‘criterio di rappresentatività proporzionale con correttivo’ per garantire maggiore visibilità ai Comuni di minori dimensioni – spiega l’azienda sanitaria in una nota -, ha anzitutto il compito di esprimere un parere sul piano sanitario regionale e di contribuire a delineare, nell’ambito della programmazione regionale e delle risorse definite, le linee di indirizzo e di attività dell’azienda sanitaria locale. Si garantisce inoltre la concertazione e la cooperazione tra la Usl e gli enti locali, anche attraverso la partecipazione dei cittadini e delle associazioni ai processi di formazione degli atti regionali di programmazione in materia di assistenza sanitaria e alla verifica dell’efficacia ed efficienza degli interventi realizzati. Tra i vari compiti la conferenza dei sindaci formula, nell’ambito della programmazione regionale, indirizzi per l’impostazione programmatica del piano attuativo».

«Grande spirito di collaborazione»

Circa la presidenza della conferenza, la candidatura del sindaco di Foligno Zuccarini ha ottenuto 114 voti contro i 62 di Elisabetta Cascelli, primo cittadino di di Ferentillo. In merito al consiglio di rappresentanza, invece, membri di diritto sono i sindaci di Terni e Foligno, mentre sono stati eletti (113 preferenze) i primi cittadini Roberta Tardani (Orvieto), Ferdinando Gemma (Trevi) e Riccardo Aquilini (Montecastrilli). «Attraverso un lavoro proficuo e costruttivo – afferma il direttore generale della Usl2, Piero Carsili – con grande spirito di collaborazione i primi cittadini hanno definito le regole che disciplinano il funzionamento della conferenza dei sindaci e, con la nomina dei propri rappresentanti, assicurato piena operatività a questo organismo. Sono certo che faremo insieme un buon lavoro, affrontando tematiche aperte di grande importanza ed impatto per le comunità e ricercando insieme, con impegno e con la massima disponibilità, soluzioni condivise nell’interesse generale della popolazione».