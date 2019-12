Banda Arrone, ecco il concerto di Natale

Tradizionale concerto di Natale per la banda di Arrone ‘Guido e Fernando Lausi’ diretta dal maestro Ottaviano Panfili. Appuntamento domenica 29 dicembre alle ore 18 presso l’antico convento di San Francesco, ad Arrone. Con lo storico ensemble si esibirà, come clarinetto solista, Alfredo Natili.

La storia

La banda musicale ‘Guido e Fernando Lausi’ di Arrone (Terni), nasce nei primi anni del ‘900 per opera del maestro Guido Lausi che, dopo la sua scomparsa, viene sostituito da suo figlio Fernando, grande esperto di musica. Quest’ultimo mantiene la carica fino alla sua morte nel 1981, quando assume la direzione della banda il maestro Nilo Sinibaldi, ottimo clarinettista e compositore, a cui subentrano poi i maestri Roberto Ascani, Giovanni Broccucci ed Alfredo Natili. Dal 2006 la direzione della banda è affidata Ottaviano Panfili che tuttora detiene con successo la carica e grazie al quale il gruppo torna a vivere un periodo di splendore, unendo varie generazioni di musicisti e presentandosi come un’opportunità di crescita per molti ragazzi del territorio. La banda tra i vari eventi ha partecipato a due edizioni del festival ‘Maiori in Festa’ ed è promotrice di un raduno di bande e majorettes che si tiene ogni anno ad Arrone.