Si chiama ‘L’eredità della vita. Il clima è una scelta’, è un’esposizione sulla crisi climatica e sarà ospitata nella sala Apollo e Dafne di palazzo Carrara a Terni dal 3 al 10 maggio. L’ingresso è gratuito tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

La mostra, patrocinata dal Comune, è realizzata nell’ambito della campagna ‘Cambio io, cambia il mondo: pensare globalmente, cambiare interiormente, agire localmente’ dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. L’inaugurazione sabato pomeriggio alle 17 alla presenza dell’assessore a scuola/welfare Viviana Altamura.

Con lei la curatrice della mostra e direttrice esecutiva della campagna, Stella Bianchi, e Cinzia Cattani, responsabile regionale donne della Soka Gakkai. «La mostra – viene specificato – ha come obiettivo aumentare la consapevolezza sui cambiamenti climatici e incoraggiare le persone ad agire in prima persona per proteggere l’ambiente».

Sono 18 i pannelli in tutto: «Si parte dal comprendere che la crisi climatica è determinata dalle attività umane e, in particolare, dall’uso di combustibili fossili che portano ad un aumento dei gas serra e quindi all’aumento della temperatura media globale. Sono poi illustrati i settori chiave per azzerare le emissioni di gas serra: energia, città, sistemi di produzione e consumo, alberi e sicurezza alimentare». Terni è il primo comune dell’Umbria a ospitare la mostra che per tutto il mese di maggio sarà in Umbria con tappe a Todi e Perugia.