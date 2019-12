Dunarobba, cordoglio per Simone Lattanzi

Cordoglio nel ternano per la scomparsa di Simone Lattanzi, 48enne di Dunarobba (Avigliano Umbro) colpito nella notte fra il 24 e il 25 dicembre a Montecampano (Amelia) da un malore che non gli ha lasciato scampo. L’uomo, che operava in ambito elettronico ed in particolare in quello musicale e degli spettacoli fornendo puntualmente il ‘service’ a decine di eventi, lascia i genitori, la sorella, la compagna, il cognato e le nipotine. I funerali di Simone Lattanzi si terranno venerdì 27 dicembre mattina, alle ore 10.30, presso la chiesa di San Giuseppe a Dunarobba. La richiesta dei familiari del 48enne è di destinare eventuali donazioni alla Croce Rossa Italiana, comitato locale di Avigliano Umbro.

