La pioggia di mercoledì pomeriggio, dopo giorni di caldo asfissiante, ha fatto rifiatare anche la Conca ternana. E con l’acqua è arrivato anche qualche disagio: in particolare la caduta di un grande albero, alto una ventina di metri, su un’auto in transito lungo la strada statale Valnerina nei pressi della Cascata delle Marmore, all’altezza del bivio per il poligono di tiro. Il fatto è accaduto intorno alle ore 16.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ternani – che hanno sezionato la pianta e liberato in breve tempo l’auto -, personale Anas e gli agenti della polizia Locale di Terni. Il traffico è stato temporaneamente interrotto fra il chilometro 3 il chilometro 6 per consentire le operazioni, da qui i disagi e le code formatesi in entrambe le direzioni di marcia. Fortunatamente, l’accaduto non ha causato feriti. In generale, sul territorio del Ternano, sono stati diversi gli interventi eseguiti dal personale del 115 dal pomeriggio di mercoledì per le conseguenze del forte vento e della pioggia caduta.

LE FOTO