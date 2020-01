Furti in Valnestore, si attivano le istituzioni

di P.C.

Ormai non ne possono più. E si stanno organizzando in autonomia, in attesa che le istituzioni facciano qualcosa. A Pietrafitta, Tavernelle, Colle San Paolo i furti nelle abitazioni ormai non si contano più. Al ritmo di uno a sera. C’è una banda – ormai è chiaro – che si è piazzata in zona e si muove con rapidità. Forse pure più di una.

Assemblea pubblica

Stante l’emergenza e la preoccupazione dei residenti, i sindaci di Panicale e Paciano hanno organizzato un’assemblea nella serata di martedì a Tavernelle. Circa duecento i presenti. Si parla di ‘controllo di vicinato’, d’intesa con la prefettura, individuando coordinatori di zona che facciano da catena di trasmissione delle informazioni con le forze dell’ordine. Le istituzioni si impegneranno a sistemare appositi cartelloni. Ma basterà?

Le promesse dei sindaci

«Prima del 18 dicembre – ha riferito il sindaco Cherubini – i furti in questo territorio erano un evento molto raro, anche grazie al lavoro compiuto dalle forze dell’ordine. È un momento di emergenza che vogliamo affrontare in modo congiunto e partecipato». «Siamo di fronte – ha dichiarato Ferricelli – ad una comunità ferita ed arrabbiata. Le proposte che facciamo questa sera sono per sfruttare al massimo la grande reazione che questo territorio sta mettendo in campo». All’assemblea di martedì ha preso parte tra gli altri anche il vicepresidente del Consiglio regionale Simona Meloni che ha annunciato l’intenzione di farsi promotrice di un disegno di legge per regolamentare e stanziare risorse per il controllo di vicinato in Umbria. Intanto il sindaco di Panicale Cherubini rende noto che nelle prossime 48 ore saranno pubblicati nei siti internet dei Comuni i modelli per la disponibilità ad aderire al progetto, con i riferimenti degli amministratori che saranno disponibili ad intervenire in ogni territorio.

Mozione in consiglio a Panicale

Sul tema, da Panicale è intervenuto il gruppo consiliare ‘Lista civica per cambiare’ che ha depositato una mozione urgente per richiedere al sindaco Cherubini l’adozione di misure per arginare l’ondata di furti: «È necessario – spiega il capogruppo Virginia Marchesini – che si attuino subito degli interventi mirati. Panicale, Tavernelle e le frazioni del comune hanno b isogno di maggiri telecamere di videosorveglianza direttamente collegate con la centrale della polizia municipale, di impianti di illuminazione a Led più efficienti e funzionali, posizionati in zone strategiche del territorio ed un maggiore presidio dello stesso».