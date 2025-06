Incendio in quel di Scheggino (Perugia) nel pomeriggio di sabato intorno alle ore 16.30: il rogo, boschivo, si è sviluppato in un’area a ridosso del centro abitato ed ha interessato una zona impervia di macchia mediterranea. Non semplici le operazioni di spegnimento, tanto che è servito anche l’intervento dell’elicottero Drago alzatosi da Arezzo. Sul posto, le squadre di terra del 115 di Spoleto e Norcia. Presenti anche rappresentanti delle autorità comunali e le forze dell’ordine locali. L’incendio è stato posto sotto controllo, con successive operazioni di bonifica.

