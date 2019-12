Furti Trasimeno: scatta la prevenzione

Il ‘vecchio’ passaparola e il ‘moderno’ post sui social network: è l’azione messa in campo dal sindaco di Passignano sul Trasimeno Sandro Pasquali – su indicazione del comandante dei carabinieri – per prevenire furti nelle abitazioni.

Campagna di prevenzione

«Nel territorio del Trasimeno, nelle campagne al confine fra Passignano e Tuoro, i questi giorni – spiega il sindaco – si sono verificati una serie di furti nelle abitazioni. Il consiglio che ho ricevuto dal comandante è stato quello di avvisare la popolazione e metterla in guardia, sopratutto in queste giornate di festa in cui i malviventi entrano maggiormente in azione. Il consiglio che diamo ai cittadini è quello di non lasciare finestre aperte e usare sempre la massima attenzione. Alle forze dell’ordine è stata segnalata, una Passat grigia come auto sospetta. Preghiamo quindi chiunque di contattare subito le forze dell’ordine se esiste un sospetto, ovviamente, fondato per poter essere di aiuto e sostegno alle indagini e rendere il nostro territorio sicuro».