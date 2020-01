Gubbio, due petardi rovinano la festa

Un Capodanno come sempre coinvolgente a Gubbio, con i fuochi sullo sfondo dell’albero più grande del mondo, ma che ha avuto anche momenti di tensione.

Due ‘bombe’

Durante i festeggiamenti in piazza Grande, infatti, nonostante il divieto, sono stati lanciati due forti petardi fra la folla: il boato fragoroso che ne è seguito ha provocato un fuggi fuggi generale. È intervenuto anche il sindaco Filippo Mario Stirati per calmare la folla, ma ormai la frittata era fatta e la festa, con le poche persone rimaste, non è stata più la stessa, tanto che dopo un po’ è stata interrotta l’animazione.

Si indagherà

C’erano le telecamere della videosorveglianza e qualcosa verrà fuori dall’analisi dei filmati. In ballo non c’è solo il mancato rispetto dell’ordinanza sui botti – che sarebbe il minimo – ma anche il procurato allarme. Un vero peccato perché l’episodio rischia di macchiare i festeggiamenti del periodo natalizio, che anche quest’anno è andato molto bene, con record di presenze sia nelle strutture ricettive sia nel trenino ‘Gubbio Express’.