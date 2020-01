Il classico-artistico premia le eccellenze

Saranno 40 gli studenti che sabato 11 gennaio, nella sala blu di palazzo Gazzoli, verranno premiati per essersi distinti negli esami di stato dello scorso anno al liceo classico e artistico di Terni; 18 di loro con il riconoscimento della più alta eccellenza: la lode.

Investire nella formazione

«Traguardo raggiunto pienamente, quindi, che dimostra quanto gli allievi dei due licei abbiano creduto ed investito nella loro formazione, motivati, sollecitati e spinti dai loro docenti che hanno profuso le proprie energie per la loro piena maturazione e crescita personale nell’intero quinquennio», evidenzia il dirigente scolastico Roberta Bambini. «Un traguardo importante, quindi, che mostra non solo il raggiungimento delle competenze, anche attraverso l’adozione e la pratica di didattiche innovative, ma anche una disposizione ‘umana’ nella decodificazione della complessa realtà che ci circonda: quella ‘humanitas’ che fermenta e sviluppa un profondo ‘pensiero critico’ nell’approccio al mondo sempre più ‘liquido’, per dirla con Bauman, e privo di forti punti di riferimento».