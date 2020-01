Ex Grifo e Fere Miccoli nei guai per estorsione

Nuova doccia gelata per l’ex attaccante di Perugia (con il Grifo debutto in A nella stagione 2002-2003) e Ternana (135 presenze in B dal 1998 al 2002, 11° marcatore di sempre nella storia rossoverde con 35 reti) Fabrizio Miccoli. L’ex punta della nazionale italiana – a riportare la notizia è l’edizione palermitana di La Repubblica – è stato condannato a tre anni e sei mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso: confermato in questo modo – sentenza pronunciata dalla I° sezione penale della Corte di appello di Palermo – il giudizio di I° grado dell’ottobre 2017. L’accusa è di aver contattato ‘Cosa nostra’ – Mauro Lauricella, figlio di un boss – per ottenere la restituzione di 20mila euro all’imprenditore Andrea Graffagnini.

