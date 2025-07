di S.F.

Le multe per violazioni al codice della strada – articolo 142, limiti di velocità – non stanno andando male nel corso del 2025. Il quadro emerge dall’assestamento di bilancio che, dopo il passaggio in III commissione previsto per mercoledì mattina, sarà approvato a stretto giro in consiglio comunale. Ne scriveremo a parte. C’è l’adeguamento dello specifico stanziamento.

TUTOR E AUTOVELOX IN VALNERINA, COSTANTE BAGARRE

Nel novembre 2024 è stata approvata in giunta la destinazione dei proventi contravvenzionali per il triennio 2025-2027 e ora c’è un primo check: «Dall’analisi delle violazioni – si legge – si può rilevare un sostanziale rispetto delle previsioni complessive di bilancio». Poi il focus a firma della direzione polizia Locale.

L’INCREMENTO NEL 2024 DELLE MULTE PER ECCESSO VELOCITA’

In un primo momento è stato comunicato dalla direzione guidata dalla comandante Gioconda Sassi che, a fronte del positivo andamento registrato per le sanzioni dell’articolo 142, «non si sarebbe proceduto a variazioni in aumento». Tuttavia c’è stata un’ulteriore verifica che «ha portato alla necessità di adeguare lo stanziamento in quanto già inferiore all’accertato, segno di un andamento estremamente positivo delle stesse». Sì, perché la previsione parlava rispettivamente di 1 milione e 120 mila euro (famiglie) e 480 mila euro (imprese): si è già a quota 1 milione 345 mila per le prime e 439 mila per le seconde. Ci sarà dunque una rideterminazione dell’utilizzo dei proventi con delibera di giunta.