San Gemini, in moto con Babbo Natale

Domenica 22 dicembre appuntamento a San Gemini (Terni) con il 9° motoraduno ‘Babbo Natale i moto’. Si inizia alle ore 8 in piazza San Francesco con le iscrizioni; la partenza è fissata per le ore 9.30 con sosta a Castel dell’Aquila alle 10.15. Alle 11.30 si terrà la visita al reparto pediatrico dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni ed il ritorno a San Gemini è previsto per le ore 12.30. Seguirà il pranzo conviviale. «Ci saranno doni e sorrisi per tutti bambini che incontreremo lungo il percorso» assicurano gli organizzatori. In campo il Moto Club San Gemini insieme alla FIM e con il patrocinio dei comuni di San Gemini e Terni. L’iscrizione (che comprende costume, gadget, colazione e pranzo) è di 22 euro per gli scritti FIM e 27 euro per i non iscritti. Per info: 328.1856196 e 348.3868110.

