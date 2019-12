Terni, al Secci il concerto di fine anno

Appuntamento con la grande musica, al teatro Secci di Terni, dove lunedì alle 21 l’orchestra filarmonica ‘Vittorio Calamani’, diretta dal maestro iraniano Hossein Pishkar, si esibirà in occasione del Concerto di fine anno. Eseguirà Danze slave op. 46 e op. 72 di Antonin Dvorak e l’Ouverture dall’opera Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini.

Giovani musicisti

L’orchestra Calamani, composta da 60 elementi, si è formata tramite audizioni che si sono tenute nel maggio scorso e si sviluppa all’interno di un progetto pluriennale e continuativo il cui scopo è quello di tornare ad investire nella cultura, nei giovani e nella musica, incoraggiando un approccio al patrimonio culturale più facile da attuare e più accessibile, per dare ai giovani musicisti la possibilità di mettere in pratica la propria professionalità in un ambiente adeguato e stimolante grazie alla presenza di colleghi, direttori e solisti provenienti dai più interessanti panorami musicali italiani ed europei. L’orchestra ha fatto il suo debutto il 14 agosto, sotto la guida del giovane e talentuoso Pishkar, con un concerto sinfonico realizzato in piazza XX settembre a Configni.