Terni, presepi in mostra a San Giuseppe

Si rinnova come ogni ann o nella parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, nel quartiere di Cospea a Terni, la tradizione del presepe artistico e della mostra dei presepi artigianali. Entrambi saranno visitabili, nei locali che si trovano sopra la chiesa, fino al 2 febbraio. A realizzare il presepe artistico – che ripropone la natività con statuine e ‘quadri’ animato, scandendo l’intero arco della giornata, dall’alba al tramonto -, è stato Giuliano Contessa, volontario della parrocchia da 30 anni. «Ci sono voluti cinque anni per vederlo così come è oggi» spiega. La mostra di presepi artigianali prevede invece una ventina di pezzi forniti dai parrocchiani e dai bimbi che frequentano il catechismo.

