Terni riabbraccia il Telamone – Video

Era conservato da anni al museo archeologico di Perugia. Da giovedì mattina il Telamone è rientrato nella ‘sua’ Terni: la scultura di età romana – quasi due metri di altezza, circa otto quintali di peso e con un valore certificato da tre milione di euro – che fu ritrovata nel 1971 è stata posizionata al museo archeologico ‘Giontella’ del Caos.

L’ANNUNCIO DI NOVEMBRE

Il rientro

Soddisfazione in particolar modo per il vicesindaco Andrea Giuli: «Per il momento è un prestito, ma stiamo lavorando – commenta – per una soluzione più stabile e duratura. Altre amministrazioni avevano in precedenza tentato l’impresa, senza riuscirvi. Noi ci abbiamo messo tutta la determinazione possibile; è stato un lavoro di circa un anno, non facile: telefonate, lettere, incontri, riunioni e sopralluoghi. Grazie al consigliere comunale Michele Rossi che, con la passione di sempre, è stato tra i primissimi a credere in questa operazione, e a soffiarvi senza sosta. Nelle prossime ore/giorni il Telamone sarà visibile al pubblico».

IL PROBLEMA ASSICURAZIONE

La soddisfazione

Esultanza anche per il consigliere comunale di Terni Civica (è lui ad aver girato il video), tirato in ballo dallo stesso vicesindaco: «Il ritorno del Telamone nella sua città cosi tanto da me voluto e desiderato è oggi una splendida realtà; è una festa, voglio pensarla come l’inizio di una rivoluzione culturale che la città e noi tutti ci meritiamo. Non mi sembra ancora vero. L’ho pensato, proposto, ho trovato adesione e grazie ad un esecutivo capace di lavorarci con determinazione oggi questo è realtà. Proporrò che questo bene culturale cosi unico nel suo genere diventi elemento grafico caratterizzante in un logo che identifichi il nostro museo archeologico: ora il Telamone vi aspetta dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19». Da segnalare che la gara all risks – assicurazione – triennale da poco meno di 18 mila euro è andata deserta: il Comune – altrimenti il Telamone non sarebbe arrivato – ha proceduto con un affidamento diretto.