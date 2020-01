Toro infuriato, 70enne muore nella stalla

Un uomo di 70 anni – Augusto Sabina, sposato e padre di tre figli – è stato trovato senza vita, lunedì sera, all’interno di una stalla di sua proprietà in località Aguzzo, frazione del comune di Stroncone. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i familiari che hanno subito chiamato i soccorsi: per il 70enne, però, non c’era già più nulla da fare. Sul posto per recuperare la salma sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Terni ma, inizialmente, l’operazione è stata resa complicata dalla presenza di un toro infuriato nella stessa stalla. Poi, con il passare dei minuti e l’intervento di un veterinario che ha sedato l’animale, gli uomini del 115 sono riusciti a raggiungere il corpo ormai senza vita dell’uomo.

Le indagini

Le cause del decesso, e la relativa dinamica, sono al vaglio dei carabinieri del comando stazione di Stroncone, afferenti alla compagnia di Terni. Non è ancora chiaro, infatti, se Augusto Sabina sia morto perché colpito direttamente dall’animale – magari nel tentativo di allontanarlo – o per altre cause. La salma del 70enne presenta comunque delle ferite profonde all’addome: il toro potrebbe averlo incornato ma è anche possibile che le lesioni siano state causate da un attrezzo con cui avrebbe cercato di ‘difendersi’ dalla furia del bovino. Sul posto sono intervenuti anche gli addetti del servizio veterinario della Usl Umbria 2.

Esame esterno

Dopo il recupero, il pm di turno – Barbara Mazzullo – ha disposto il trasferimento del corpo dell’allevatore presso l’obitorio dell’ospedale di Terni dove verrà sottoposto ad un esame esterno. Esclusa per il momento l’autopsia.

