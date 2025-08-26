Sabato 30 e domenica 31 agosto a Calvi dell’Umbria torna la mostra mercato di florovivaismo ‘Tra Pomi e Fiori’. L’evento è organizzato dalla Pro loco e si avvale del patrocinio del Comune. L’appuntamento, giunto alla sua 25° edizione, richiama appassionati e professionisti del verde. A ‘Pomi e Fiori’ ogni anno è particolarmente ricco e variegato l’assortimento di produzioni tipiche e di qualità provenienti dall’Umbria e da altre regioni italiane. Piante grasse, specie da collezione e piante carnivore, piante ornamentali ma anche produzioni e collezioni di lavande aromatiche. Ma la mostra-mercato calvese tocca un po’ anche l’ambito delle decorazioni e dei complementi di arredo esterno, attraverso la presenza di espositori che si occupano della produzione artigianale di terrecotte e manufatti unici ed originali.

Anche per l’edizione di quest’anno sono tante le adesioni da parte degli espositori che arriveranno da varie parti d’Italia per presentare i loro prodotti. Dal nord (Novara, Asti) al sud (Salerno e Sorrento), passando per le tante località di Toscana, Umbria, Lazio e Marche. A dare quel tocco in più ad una manifestazione ricca di colori e profumi è dunque il fatto che le esposizioni hanno luogo in vicoli, vie e piazzette di Calvi dell’Umbria: un ‘colpo d’occhio’ suggestivo per turisti e visitatori. Accanto a questo aspetto va considerato l’alto valore riferito alla qualità delle piante e dei prodotti esposti e alla competenza degli espositori.

