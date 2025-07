Una serata all’insegna della musica, dell’impegno civile e della solidarietà internazionale. Giovedì 1° agosto il circolo Arci Europa 98, nella località di Fiaiola (Narni), apre le sue porte per ‘Nottata per la pace’, un’iniziativa patrocinata dal Comune di Narni e promossa in collaborazione con Arci Umbria.

L’obiettivo della serata è duplice: sensibilizzare sui temi della pace e della cooperazione internazionale, e allo stesso tempo sostenere concretamente la campagna ‘Help Gaza now’, a cui sarà destinata parte del ricavato della cena sociale.

Il circolo aprirà alle 19 e alle 20 sarà in programma la cena sociale, che darà il via ufficiale alla manifestazione. A partire dalle 21 saliranno sul palco i Fat thunder acoustic trip (Mauro Antonelli, Sergio Giuffrida e Alessandro Nardini) con un repertorio acustico che spazia tra rock e blues.

Durante la serata interverranno rappresentanti delle associazioni e dei comitati locali per la pace, tra cui: Michele Favetta (consigliere Comune di Narni); Tommaso Sabatini (presidente comitato Arci di Terni); altri attivisti e rappresentanti di realtà del territorio impegnate in progetti di cooperazione e diritti umani.

Alle 22.30 partirà una fiaccolata per la pace ‘dai trattori’, organizzata dai trattoristi locali e ambientata nel campo antistante il circolo. La serata proseguirà con musica fino a tarda notte e, come da tradizione, si concluderà con una cocomerata di mezzanotte, offerta a tutti i partecipanti. Per tutta la durata dell’evento sarà attiva una pesca di beneficenza curata dall’associazione Ephebia.