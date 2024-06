A Gabelletta apericena ternana e teatro in dialetto per AmbuLaife

Si terrà venerdì 14 giugno, alle ore 20 presso il parco commerciale di Gabelletta (Ipercoop Fontana di Polo), l’evento ‘Tutti per il Cuore’: un’apericena ternana con spettacolo teatrale dialettale ‘Quannu è lu distinu a decide pe’ nui’. Si tratta di una commedia in due atti che, ideata e scritta da Armando Valeriani, vedrà in scena la compagnia teatrale ‘Attori per caso’. L’offerta minima è di 15 euro (gratis i bambini da 0 a 4 anni, 10 euro da 5 a 10 anni). Le offerte raccolte saranno devolute all’associazione AmbuLaife per sostenere il progetto di cardioprotezione. Prenotazione obbligatoria ai punti di ascolto di Ipercoop Terni e Fontana di Polo o chiamando il numero 347.7957212 (Linda). L’evento è organizzato dall’associazione di volontariato ‘La Perla’ unitamente ad AmbuLaife e con la collaborazione di Coop Centro Italia – Sezione soci di Terni.

