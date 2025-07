Torna a Giove – dal 24 al 26 luglio – il tradizionale festival ‘Il Sole, la Luna’ che, giunto alla 31° edizione e organizzato dalla Pro loco, è articolato in numerosi appuntamenti. Il borgo di Giove accoglierà ​pittori provenienti da varie parti d’Italia e dall’estero, che daranno vita alle loro opere en plein air, girando per i suggestivi angoli e scorci del paese ‘vecchio’. ​Nella suggestiva piazzetta di largo Pereira una musica di sottofondo accompagnerà chi ha voglia di trascorrere momenti piacevoli, gustando un aperitivo all’aria aperta immergendosi nella storia. In piazza Cento Tramonti le volontarie della Pro loco prepareranno con cura una vasta gamma di pietanze tradizionali, servite in un romantico angolo del borgo da dove si può ammirare il paesaggio della valle del Tevere. ​Risalendo per raggiungere il palco centrale, si potrà respirare l’essenza di Giove con i suoi stretti vicoli e la pittoresca piazzetta Verdi, colorata da una vasta esposizione di artigianato. La centralità della festa sarà in largo Buonarroti dove si esibiranno gruppi musicali di elevato valore artistico, dal tango al jazz.

DI SEGUITO IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL