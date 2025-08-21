Il Museo del flipper e del modernariato di Marmore si prepara ad accogliere di nuovo uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati: nel fine settimana del 30 e 31 agosto torna infatti ‘Pinball at waterfalls – Torneo flipper Marmore’, memorial Dino Merluzzi. Dopo il grande successo dello scorso anno, la manifestazione è pronta a regalare emozioni sia ai giocatori professionisti sia a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo del flipper sportivo.

Dal punto di vista agonistico, l’evento rappresenta una tappa di primissimo livello. Il torneo è infatti valido per il ranking internazionale Wppr (World pinball player rankings), il circuito mondiale che assegna punti ai migliori giocatori. Inoltre costituisce la sesta delle sette tappe del Circuito nazionale Ics 2025 (Italian championship series), motivo per cui sono attesi a Marmore alcuni tra i più forti interpreti italiani della disciplina.

Ma il torneo non è soltanto competizione: come sempre sarà un’occasione di memoria e passione, dedicata a Dino Merluzzi, figura storica del flipper in Italia, collezionista e pioniere che ha contribuito in modo determinante alla nascita del movimento sportivo nazionale. A lui è intitolato anche il museo che ospita l’iniziativa, rendendo ancora più significativo l’omaggio.

La manifestazione gode del supporto della Pro loco di Marmore ed è patrocinata da Comune di Terni, Regione Umbria e Camera di commercio dell’Umbria. Importante anche la collaborazione con aziende leader del settore a livello internazionale che contribuiranno a rendere l’esperienza ancora più completa. Non mancheranno le novità per gli appassionati: saranno infatti a disposizione anche i flipper di ultima generazione, con gli esemplari più recenti, insieme a tanti altri modelli che arricchiranno il percorso di gioco.

Infine, accanto alla gara riservata ai professionisti, Ifpa Italia ha organizzato anche un torneo amatoriale, pensato per visitatori e curiosi che vogliono mettersi alla prova per la prima volta con il flipper sportivo. Questo appuntamento è in programma domenica 31 agosto ed è aperto a tutti.