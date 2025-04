Il Comune di Montecastrilli presenta la nuova edizione di Umbria outdoor experience, l’evento dedicato al turismo lento, all’avventura e alla riscoperta del territorio attraverso cammini, sport all’aria aperta, esperienze per tutta la famiglia e incontri culturali. Sabato 12 e domenica 13 aprile, l’area Fiere di Montecastrilli sarà il punto di partenza del programma di attività outdoor con trekking guidati, escursioni in bici lungo la Big Bench Route, giochi tradizionali, arrampicata, tiro con l’arco, laboratori per bambini e molto altro. «Umbria outdoor experience – ricorda il sindaco Riccardo Aquilini – nasce per valorizzare il territorio con proposte che uniscono la bellezza paesaggistica, la cultura del cammino e lo stare insieme, invitando a riscoprire il senso dell’esperienza e della relazione».

La manifestazione si aprirà sabato 12 aprile con l’escursione Big Bench Route: sulla via dei colori, realizzata in collaborazione con Cammini d’Italia, il più grande network nazionale dedicato al mondo del camminare. Un segnale importante per Montecastrilli e per la valorizzazione del primo cammino permanente dedicato alle Panchine giganti: la Big Bench Route. L’escursione, ad anello, si snoderà per 7,5 chilometri lungo paesaggi primaverili, toccando la BB 344 gialla di Quadrelli e la BB 345 arancio di Casteltodino. Partenza alle 10 dall’Area fiere, con ritrovo alle 9.30. Alle 11, sempre presso il Centro fiere, si terrà il primo dei due grandi momenti di riflessione: il convegno ‘Roberto Chiappa: un sogno in bicicletta’, con l’ex pistard, campione del mondo nel tandem e nativo di Casteltodino, e la testimonianza di Omar Al-khatib, atleta paralimpico della Nazionale italiana di paraclimbing e campione italiano 2022.

Nel pomeriggio, alle 15, spazio al secondo momento di confronto: il convegno ‘La nuova legge sul turismo e lo status dei Cammini e del turismo lento in Umbria’ con la partecipazione di Sara Zanni, consulente del Ministero del turismo per i cammini che parlerà del nuovo Ddl Cammini, Antonella Tiranti, dirigente turismo Regione Umbria che parlerà della nuova legge sul turismo, Gigi Bettin, esperto di Cammini di Sviluppumbria con cui si parlerà dello status dei cammini in questa parte di Umbria, Davide Nanna, Cammini d’Italia, con cui dibattere sulla Big Bench Route, Daniele Parrettini, Fish Umbria (Federazione italiana per il superamento dell’handicap); Avi Umbria e Capabilis, con cui si affronterà il tema dell’accessibilità, una riflessione concreta e condivisa sull’identità e sul futuro del turismo lento nella nostra regione.

Sempre alle 15 prenderà il via anche il Transameria bike tour: 25 chilometri di pedalata tra le campagne umbre, con soste degustative presso aziende locali, l’ingresso alla Foresta Fossile di Dunarobba e possibilità di noleggio bici Alle 16, i protagonisti saranno i cani e le famiglie, con la passeggiata a 6 zampe nel centro storico del borgo. La giornata di sabato si concluderà alle 21 con la Blond disco experience: vinili anni ’70, ’80, ’90 selezionati da DJ Blond, in uno spettacolo musicale coinvolgente per tutte le età.

Domenica 13 aprile ancora in cammino, in bici, a cavallo e in festa. Si inizierà con la camminata lungo la Big Bench Route, questa volta lungo un percorso di circa 12,5 chilometri che toccherà la BB 346 verde di Farnetta e di nuovo la BB 345 arancio di Casteltodino. Un’escursione più lunga e panoramica, con partenza alle 9 (ritrovo 8.30) alle 10.30 torna la Bike Xperience: visite guidate in bici e in e-bike lungo il percorso della Big Bench Route, affiancata dal GiocoCiclismo per bambini, dalla passeggiata a cavallo e dal torneo giovanile di calcio in collaborazione con le società sportive del territorio.

Il pomeriggio vedrà in scena, tra le 15 e le 16, la spettacolare dimostrazione di Tiro alla fune a cura di FIGeST, e alle 17, lo show di mountain bike freestyle con evoluzioni mozzafiato a cura di Gallo Bikepark. Durante le due giornate: tiro con l’arco, parete di arrampicata, giochi tradizionali, attività per i più piccoli e area food. Per l’intera giornata, adulti e bambini potranno provare gratuitamente le attività sportive proposte: arrampicata sportiva, tiro con l’arco, ‘A spasso con il Pony’, area giochi e sport tradizionali FIGeST (ruzzola, ruzzolone, fionda, freccette, balestra). Durante l’intero fine settimana sarà attiva l’area food con piatti tipici locali, e le aree per bambini con gonfiabili.