Il borgo umbro di Poggio di Otricoli, da giovedì 18 luglio a domenica 20, si trasformerà ancora una volta in un affascinante villaggio medievale per ospitare la 18esima edizione delle ‘Giornate Medioevali’, organizzate con passione e impegno dall’associazione Castrum Podii Medii.

Tre giorni immersi nel trecento, in un’atmosfera ricreata con straordinaria fedeltà grazie al lavoro instancabile dei volontari: teatro di strada, falconeria, giocolieri, spettacoli con il fuoco, sbandieratori, arcieri, musici, e artigiani, insieme a un mercato medievale e numerosi punti ristoro che offriranno piatti tipici preparati secondo antiche ricette. A rendere ancora più speciale l’esperienza, sarà la possibilità di pagare solo in ‘Rocco’, la moneta medievale che si cambia all’ingresso del borgo e sostituisce gli euro per tutta la durata della manifestazione.

Le ‘Giornate Medioevali’ non sono solo festa e spettacolo. A conferma dell’approccio culturale e storico della rievocazione, quest’anno la manifestazione è stata anticipata da quattro conferenze, molto partecipate, che hanno esplorato aspetti meno noti ma fondamentali della vita nel Medioevo. Un modo per dare ancora più profondità e senso alle ricostruzioni proposte durante l’evento.

Dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata, ogni angolo del paese diventa scenario per una performance o un’esibizione: maghi, menestrelli, esibizioni acrobatiche di falchi, giocolieri, gruppi storici come i musici ‘Vulpes’. Immancabile, poi, il viaggio gastronomico tra manfricoli con sugo di barbazza, gnocchi al castrato, fregnacce, zuppe, coratella, fagioli con le cotiche, arrosti, dolci medievali, birre artigianali e vini locali.

«Ci abbiamo messo come sempre tanta passione e tanta voglia di fare le cose bene stando insieme e divertendoci», raccontano i volontari di Castrum Podii Medii. «L’obiettivo è trasmettere questo entusiasmo a chi verrà a visitarci. Un grazie sincero all’amministrazione che ci sostiene, agli sponsor e a tutti i poggiani che rendono possibile tutto questo con dedizione e competenza». Per facilitare l’accesso, sarà attivo un servizio navetta gratuito dal parcheggio situato ai piedi del castello fino al centro storico per tutta la durata dell’evento.