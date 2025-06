Diciotto anni di passione, storia e comunità. Le ‘Giornate medioevali’ tornano a Poggio di Otricoli per la loro 18esima edizione, in programma dal 18 al 20 luglio, pronte a regalare al pubblico tre giorni immersi nel fascino del passato. Tra i vicoli del borgo medievale, spettacoli di strada, ricostruzioni storiche, performance di danza, teatro, falconeria e musica.

Anche per il 2025, il lavoro dell’associazione Castrum Podii Medii, formata da volontari, ha reso possibile un evento che coinvolge l’intero paese. Un impegno che va ben oltre i tre giorni di festa: la manifestazione è frutto di una lunga e attenta programmazione, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Il borgo tornerà a rivivere antichi mestieri, duelli in costume, giochi storici, sbandieratori, mercatini e laboratori artigiani, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto. Dalle hostarie alla birreria dei frati, dai forni con la focaccia locale alle taverne con antipasti, zuppe, arrosti e dolci della tradizione, il viaggio nel tempo passerà anche per i sapori tipici del territorio.

Non mancherà lo spazio dedicato alla cultura, con conferenze e convegni sul Medioevo che arricchiscono la cornice storica della manifestazione. Tra le novità di questa edizione, l’istituzione del ‘Premio in memoria di Davide Bassani’, figura fondamentale dell’organizzazione scomparsa di recente. Davide, colonna portante dell’area dedicata agli arrosti e grigliate, è ricordato per la sua straordinaria capacità di risolvere qualsiasi problema tecnico. Il premio sarà assegnato al miglior artista o gruppo al termine dell’evento.