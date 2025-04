Domenica 27 aprile prende ufficialmente il via ‘naturAttiva’, il nuovo progetto promosso e organizzato dal Comune di San Gemini, finanziato attraverso il bando ‘Benessere in Comune’ con il contributo del dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di un ciclo di quattro esperienze gratuite rivolte a famiglie con ragazze e ragazzi tra i 7 e i 14 anni, pensate per riscoprire il territorio camminando insieme, condividendo emozioni e conoscenze tra natura, tradizioni e attività all’aria aperta.

Il primo appuntamento, intitolato ‘San Gemini per tutti’ è in programma quindi domenica 27 aprile, con ritrovo alle 9.30 e partenza alle 10, al parco Alberto Violati. Tema della giornata sarà l’accessibilità: l’evento si aprirà con un momento introduttivo a cura dell’associazione ‘Vita indipendente Umbria’, per poi proseguire con una visita guidata alla scoperta del centro storico di San Gemini. Una passeggiata pensata per bambine, bambini, genitori e nonni, per riscoprire la bellezza dei luoghi con gli occhi di chi ogni giorno lavora per renderli più accoglienti e accessibili a tutti. La partecipazione è gratuita, per informazioni e prenotazioni si può contattare il 351.3604361.

Dopo questo primo cammino, il progetto continuerà con altri tre appuntamenti: sabato 4 maggio, ‘Teatro in cammino’, uno spettacolo all’aperto sul Cammino di Santiago e una camminata nel paesaggio sangeminese; domenica 25 maggio, ‘Bike Xperience’, giochi in bici per i più piccoli e un’escursione guidata in e-bike per ragazzi, genitori e figli, tra centro storico e natura; domenica 15 giugno, ‘Comune di San Gemini in cammino tra i fiori, una passeggiata botanica con infioratori e guida naturalistica, per scoprire le piante del territorio e il legame con la tradizione dell’Infiorata di San Gemini.