Dopo il successo delle passate edizioni, torna in Umbria il ‘Metal detector day’, giunto quest’anno alla sua nona edizione. L’evento si svolgerà in due giornate, sabato 11 e domenica 12 ottobre, al Podere Calledro a San Liberato di Terni.

Organizzato dalla Geotek center di Terni e realizzato con il patrocinio del Comune di Narni, il ‘Metal detector day’ proporrà un programma ricco di competizioni sportive aperte a tutti i possessori di metal detector su un’area di oltre 20 ettari, premi ad estrazione – tra cui metal detector, accessori e gadget esclusivi – e momenti di intrattenimento dedicati a grandi e piccoli.

Non mancheranno l’area espositiva con i marchi leader del settore, uno spazio test per provare le ultime tecnologie insieme a esperti internazionali, e le gare di abilità per i ‘cercatori in erba’, pensate per avvicinare anche i bambini e i ragazzi alla disciplina, guidati da istruttori di I° livello riconosciuti dal Coni.

Il metal detecting, sempre più riconosciuto come disciplina sportiva, si conferma un fenomeno in crescita, capace di coniugare attività fisica, contatto con la natura e aggregazione sociale. Anche quest’anno l’evento si svolge in collaborazione con la Federazione italiana detectoristi sportivi, che promuove il metal detecting responsabile come pratica sportiva ufficiale.