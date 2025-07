‘John da qui non si passa’: questo il titolo dello spettacolo teatrale andato in scena il 5 luglio scorso nell’ambito del laboratorio teatrale promosso dal Comune di Montecastrilli con il progetto ‘Benessere in Comune’, coordinato da Federico Rubini. Lo spettacolo è stato curato dal regista, danzatore e coreografo Matteo Corrado, con protagonisti i bambini delle scuole primarie di Montecastrilli e Casteltodino che lo hanno preparato nel corso di una intensa settimana di lavoro che ha visto tutte le mattine impegnate.

John (Giovanni) detto ‘l’acuto’, era un condottiero mercenario che a metà del 1300, dopo la guerra dei 100 anni, partecipò come condottiero dai vari nobili di quel periodo in varie zone d’Italia per conquistare borghi e terre. Purtoppo a Castrum Tudertinum (Casteltodino, frazione di Montecastrilli) incappò nella grande difesa degli abitanti di quel borgo che nel 1366 scrissero sulle mura ‘Da qui non si passa’, e fu costretto con la sua compagnia di mercenari al ritiro. Questa piccola rievocazione è stata presentata dai bambini che hanno partecipato al laboratorio teatrale anche con danze e nusiche medievali.

«Sono molto soddisfatto del laboratorio – afferma Matteo Corrado -, i bambini e le bambine sono stati davvero bravi e interessatissimi a questo lavoro. E la messa in scena è stata apprezzata dal pubblico presente. Un ‘grazie’ alla Pro loco di Casteltodino per i costumi messi a disposizione». Presenti allo spettacolo, fra gli altri, l’assessore Giorgia Tamburini e Federico Rubini, affidatario del progetto.

