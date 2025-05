di Maria Luce Schillaci

Fido e il suo mondo protagonista a Terni per due giorni. Si chiama infatti ‘Mi Fido di te’ il primo evento promosso dal Comune di Terni interamente dedicato al mondo del cane e al benessere animale. Largo Frankl sarà teatro di questa manifestazione per due giornate, il 24 e il 25 maggio, in un viaggio a 360 gradi attraverso diverse aree tematiche che spaziano dalla salute all’educazione, all’alimentazione all’intrattenimento.

Un fashion dog show teso a celebrare il rapporto unico che si instaura con il proprio amico a 4 zampe e tre talk show condotti da Ilaria Orientale, esperta di cani e animali, rappresentano il fulcro di un’iniziativa il cui obiettivo principale è quello di sostenere e incentivare le adozioni nei rifugi.

A impreziosire il tutto la presenza del cantante Davide De Marinis nel pomeriggio del 24 maggio e di Samantha de Grenet in quello del 25. L’evento si concluderà con un aperitivo di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto ai due rifugi di riferimento del territorio: Colleluna e Monte Argento.

«Sono felice e onorata di essere stata scelta per condurre tutti gli spettacoli di questo grande evento dedicato al mondo del cane – dice Ilaria Orientale – il primo mai organizzato a Terni e questo per me è il segnale che le cose stanno realmente cambiando, che la sensibilità nei confronti di questi temi è aumentata».

