A Terni arriva Stefano Chiocchini per l’incontro ‘Autoritratti’

Il liceo artistico Metelli porta a Terni uno dei massimi rappresentanti del mondo del design, dell’architettura e dell’ambiente: Stefano Chiocchini, vincitore del prestigioso premio ‘Compasso d’oro’ per l’anno 2022, per testimoniare il proprio percorso formativo e professionale come architetto e designer profondamente sensibile ai temi green. L’evento ‘Autoritratti’, aperto a tutta la cittadinanza e realizzato in collaborazione con il Comune di Terni, il Caos e con il patrocinio della Provincia di Terni – già programmato a dicembre e rimandato per avverse condizioni meteo – si svolgerà sabato 14 gennaio dalle 11 alle 13 al Caos.

‘Autoritratti’

‘Autoritratti’ è un ciclo di incontri con esperti e professionisti del mondo del lavoro inerenti il profilo in uscita dei diversi indirizzi del liceo artistico, nei settori dell’arte e della creatività: dell’architettura e dell’ambiente, delle arti visive, del cinema e dello spettacolo, degli eventi culturali e artistici, delle produzioni grafiche, audiovisive e del design. L’esperienza rientra nei percorsi per lo sviluppo di competenze trasversali e per l’orientamento attraverso i quali i giovani hanno l’opportunità di conoscere ed interagire con i protagonisti del settore lavorativo di riferimento, il processo didattico si cala in attività concrete di ricerca, conoscenza e rielaborazione critica in collaborazione e in sinergia con le forze vive del territorio, favorendo una scelta consapevole ed efficace per il proprio futuro lavorativo ed esistenziale.

Stefano Chiocchini

I suoi lavori spaziano dall’architettura all’interior design, dal progetto del verde e paesaggistico all’exhibit design, dall’industrial design alla grafica e comunicazione visiva, dall’allestimento museale allo studio di nuove applicazioni per la lavorazione di materiali naturali quali pietre e marmi. Ha seguito e segue tutt’ora per diverse aziende la produzione di nuovi elementi di arredo e si occupa per vari brand di ricerche su materiali innovativi. La ‘Chiocchini&Partners’ progettisti associati, si occupa di architettura in grande scala in Italia ed all’estero. Suoi interventi sono presenti in molti paesi europei ed extraeuropei quali: Inghilterra, Germania, Francia, Belgio, Romania, Malta, USA, Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Australia, Giappone, Cina, Russia. Si dedica anche all’insegnamento e a conferenze come esperto nel campo dello stone design. E’ stato direttore dell’Istituto italiano design negli anni 2011 e 2012, dove ricopre attualmente la carica di direttore vicario e insegna interior, industrial e landscape design. E’ presidente di Serranova Srl, fondata a settembre 2019 e vincitrice al Future village del folrmart di Padova del premio come migliore start-up green italiana e partecipante al Ces di Las Vegas a gennaio 2020. Tra i numerosi premi ricevuti il più recente è il prestigioso ‘Compasso d’oro 2022’ per il design di SerraMidi&SerraMaxi.