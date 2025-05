Domenica 18 maggio, alle ore 16.30 presso il cinema Politeama Lucioli di Terni, è in programma la proiezione speciale del film ‘Nottefonda’, alla presenza del regista Giuseppe Miale Di Mauro e dell’attore Francesco Di Leva (vincitore, nei giorni scorsi, del David di Donatello come miglior attore non protagonista per il film ‘Familia’). L’evento è organizzato in collaborazione con ‘Sentieri del Cinema’. I biglietti possono essere acquistati al link https://www.cinemapoliteamaterni.it/

Il film

Ciro ha poco più di 40 anni e suo figlio Luigi ne ha solo 13. Ogni notte percorrono in auto la periferia est di Napoli alla ricerca dell’automobilista che ha investito Flavia, l’amata moglie e madre. ‘Nottefonda’ racconta la discesa agli inferi di un uomo che ha perduto la moglie in un incidente stradale provocato da un pirata della strada. Un uomo che vive ripiegato su se stesso, stordito, nel rifiuto dell’accettazione della realtà. Le notti e i giorni si susseguono così uguali a se stessi, giorno dopo giorno. Un uomo che sfugge a qualsiasi contatto umano, che evita gli sguardi degli altri, perché questa circostanza implicherebbe un confronto. Un uomo che percepisce il dolore per la perdita della compagna amatissima come ultima e grande esperienza di amore verso di lei, mentre tutto il resto, gli altri, la vita di ogni giorno, vengono dopo. Un uomo che è affondato in un abisso profondo, ma arrivato sul fondo, anche grazie alla vicinanza, alla tenerezza e all’amore nei riguardi del figlio adolescente, tenta di risalire a galla sperando di poter rivedere presto la luce…