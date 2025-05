Si è conclusa nei giorni scorsi la 15esima edizione del Memorial ‘Samuel Sailis’, un appuntamento ormai tradizionale che ricorda il piccolo Samuelino, scomparso prematuramente in un tragico evento.

Ad ospitare il torneo dei piccoli amici anno 2018 è stata l’OlympiaThyrus S.Valentino, società nella quale giocava il bambino. In accordo con i genitori Roberta e Stefano, si è deciso che non ci sarebbero stati vincitori né vinti: ogni bambino partecipante ha ricevuto una medaglietta offerta dalla famiglia, in uno spirito di condivisione e memoria affettuosa. Due giornate all’insegna del gioco e dell’amicizia hanno coinvolto le squadre di Don Bosco Bosico, OlympiaThyrus S.Valentino e Terni F.C., unite nel segno del fair play e del ricordo.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il parroco di San Paolo, Don Marco Castellani, che ha benedetto tutti i partecipanti, la famiglia Sailis, l’assessore Michela Bordoni, i dirigenti dell’OlympiaThyrus S.Valentino Fabri e Bertoso, e il presidente Corsi. Quest’ultimo ha ricordato con emozione come, pur senza proclamare vincitori, i bambini si siano divertiti con entusiasmo e leggerezza, nel vero spirito dello sport. Un’iniziativa che, anche quest’anno, ha unito sport, memoria e comunità nel nome di Samuelino.